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Закон и Порядок

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Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Чистки в Минобороны: Проворовавшихся генералов можно было взять всех за одну ночь. Но силовики сработали тоньше

Нынешние чистки в Минобороны неспроста тянутся уже несколько месяцев. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко уверен, что всех проворовавшихся генералов можно было взять за одну ночь, но силовики сработали тоньше, и для того были причины.

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Комментарии
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Александр Рожков
Успокоили. Все идет по плану... А кто допустил до этого бардака и развел весь этот бардак ответит после всех? Или вообще не ответит ни когда?
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14 час.

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