Трансфер Саласара в «Зенит» сорвался, травма Дэвиса в первом матче за «Даллас», Большунов выступит в Италии, Скворцов попал в реанимацию после удара и другие новости

сергей озеров

Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о подписании контракта с полузащитником из Аргентины Пабло Солари.Известия По данным СМИ, сумма трансфера аргентинца составила 12 миллионов евро.РИА Новости В прошлом сезоне Солари провел 42 матча за «Ривер Плейт» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач.Матч ТВ