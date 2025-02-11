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Трансфер Саласара в «Зенит» сорвался, травма Дэвиса в первом матче за «Даллас», Большунов выступит в Италии, Скворцов попал в реанимацию после удара и другие новости

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Комментарии
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сергей озеров
Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о подписании контракта с полузащитником из Аргентины Пабло Солари.Известия По данным СМИ, сумма трансфера аргентинца составила 12 миллионов евро.РИА Новости В прошлом сезоне Солари провел 42 матча за «Ривер Плейт» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач.Матч ТВ
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10 час.
сергей озеров
МС уже не столь грозный. Не помню,чтобы горожане семь минут всей командой сидел беспросветно в глубокой обороне
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5 час.
сергей озеров
Удивил Гвардиола,как и когда он упустил команду? Защита,как в Спартаке,привозят не стесняясь,скорости нет,средняя линия мяч передерживает,назад лениво возвращается.
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3 час.
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