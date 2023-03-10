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Жулин о возможном переходе Усачевой в танцы на льду: «Видимо, травма была слишком серьезной, и она понимает, что к четверным уже не вернется»

Александр Жулин прокомментировал возможный переход Дарьи Усачевой в танцы на льду. «Сложно сказать, насколько успешен возможный переход в другой вид фигурного катания.

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