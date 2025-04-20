И снова пожар🔥 Очевидцы сообщают, что на Строительном переулке пожарные ликвидируют возгорание хозпостройки.
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И снова пожар🔥 Очевидцы сообщают, что на Строительном переулке пожарные ликвидируют возгорание хозпостройки.