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Отстали от графика. Что из предсказанного фантастами не сбылось к 2023 году

Отстали от графика. Что из предсказанного фантастами не сбылось к 2023 году

2 января отмечается День научной фантастики. В этот день родился один из самых выдающихся писателей-фантастов — Айзек Азимов, и поклонники жанра, которых по всему миру очень много, при выборе даты праздника остановили свой выбор именно на нём.

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