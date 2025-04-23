Петербургские полицейские оштрафовали больше девяти тысяч граждан за брань

В Петербурге в 2024 году за мат в общественных местах выписали больше 40 тыс. штрафов. Однако в 2025-м горожане решили поддержать образ культурной столицы и стали меньше использовать ненормативную лексику.
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