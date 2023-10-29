ВСУ обрушили 18 снарядов на Донецк и Макеевку

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых артиллерийскими подразделениями нацистских формирований киевского режима в вечерний период атакующих манёврах.
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