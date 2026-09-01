В Рязани почтили память митрополита Симона

В первый день осени исполнилось 20 лет со дня смерти митрополита Симона (Новикова). Он возглавлял Рязанскую кафедру более 30 лет, с 1972 по 2003 год, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
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