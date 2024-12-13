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Донецкая группа новостей

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  • Александр Котов
    Очень интересно будет выглядеть очередь из депутатов а алкогольный магазин. Дебилы.В России алкоголь...
  • Модест
    Депукаки, вы чё там, совсем ебобо?  Ну продолжайте дальше. Выдавайте разрешение на половой акт только после посещения...В России алкоголь...
  • Александр Любицкий
    Белены обелись ! Чем дальше в лес тем больше дров!!В России алкоголь...

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от -9℃ до -4℃ Облачно с прояснениями • 02:00: ☁️ -7℃ 21 ☂️ 14% • 05:00: ️ -8℃ 16 ☂️ 3% • 08:00: ☀️️ -8℃ 16 ☂️ 2% • 11:00: ☀️️ -5℃ 16 ☂️ 2% • 14:00: ☀️️ -4℃ 16 ☂️ 2% • 17:00: ️ -6℃ 16 ☂️ 2% • 20:00: ️ -6℃ 16 ☂️ 2% • 23:00: ️ -6℃ 16 ☂️ 2% В Донецке день с самого утра обещает быть ясным, а вечером погода может измениться и стать облачной.

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