Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от -9℃ до -4℃ Облачно с прояснениями • 02:00: ☁️ -7℃ 21 ☂️ 14% • 05:00: ️ -8℃ 16 ☂️ 3% • 08:00: ☀️️ -8℃ 16 ☂️ 2% • 11:00: ☀️️ -5℃ 16 ☂️ 2% • 14:00: ☀️️ -4℃ 16 ☂️ 2% • 17:00: ️ -6℃ 16 ☂️ 2% • 20:00: ️ -6℃ 16 ☂️ 2% • 23:00: ️ -6℃ 16 ☂️ 2% В Донецке день с самого утра обещает быть ясным, а вечером погода может измениться и стать облачной.
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