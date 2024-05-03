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Шарль Леклер: «Эдриан Ньюи – один из тех людей в паддоке «Формулы-1», с которым хотел бы поработать каждый гонщик»

Леклер высказался о возможном переходе Ньюи в «Феррари». Пилот Скудерии признал, что ему самому бы очень хотелось поработать с именитым инженером, и что он стал бы ценным приобретением для «Феррари».

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