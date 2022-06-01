Русская весна

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В Белом доме испугались последствий конфискации российских активов, — NYT

В Белом доме испугались последствий конфискации российских активов, — NYT

Администрация США опасается, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет в глазах других стран статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

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