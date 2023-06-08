Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Андрей
    А что же маг ? Вышло, как у В. Высоцкого :"Супротив милиции он ничего не смог!" Пусть на зоне экстрасенсит, упырьНацистский маг
  • александр пасечник
    ...автору тоже с великим удовольствием...кирпичем..явный ли..пи..Эмигранты-дауншиф...
  • александр пасечник
    ...а по пункту 2...с  удовольствием..великим...рубил бы головы...всей этой жидовии..Эмигранты-дауншиф...

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