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Русская весна

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Марков: Обострение отношений России и Финляндии

Марков: Обострение отношений России и Финляндии

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале комментирует обострение русофобии в Финляндии.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Вчера была передача о Финляндии прошлого века, как они сотрудничали с Гитлером, какие действия и преступления предпринимали против СССР, и граждан СССР.. ВОТ ЭТО - их добровольное сотрудничество с Гитлером, как раз по ним!!! . Является их настоящим лицом...  Тогда их никто не принуждал и они нашли себе &quot;товарищей&quot; ПО СЕБЕ!! Зачем Сталин их пощадил и заключил с ними &quot;мирный договор&quot; ва 1947 году - не понятно!!... Я бы после всего не то, что мирный договор - плюнуть в их сторону побрезговал бы!! А теперь удивляемся... НЕ НУЖНО  ЗАНИМАТЬСЯ САМООБМАНОМ!! От осинки никогда не вырастут апельсинки...
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