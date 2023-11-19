Марков: Обострение отношений России и Финляндии

Vladimir Lioubimcev

Вчера была передача о Финляндии прошлого века, как они сотрудничали с Гитлером, какие действия и преступления предпринимали против СССР, и граждан СССР.. ВОТ ЭТО - их добровольное сотрудничество с Гитлером, как раз по ним!!! . Является их настоящим лицом... Тогда их никто не принуждал и они нашли себе "товарищей" ПО СЕБЕ!! Зачем Сталин их пощадил и заключил с ними "мирный договор" ва 1947 году - не понятно!!... Я бы после всего не то, что мирный договор - плюнуть в их сторону побрезговал бы!! А теперь удивляемся... НЕ НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ САМООБМАНОМ!! От осинки никогда не вырастут апельсинки...