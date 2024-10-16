Книги и концерты: как учреждения культуры Москвы поддерживают участников СВО

Помощь и поддержка оказывается различными культурными учреждениями столицы Департамент культуры Москвы активно поддерживает Вооруженные силы РФ и жителей новых территорий в ходе специальной военной операции.
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