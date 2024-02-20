Контролируйте сальдо ЕНС

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В связи с введением института Единого налогового счета большие изменения были внесены в статьи Налогового Кодекса Российской Федерации, определяющие формирование документов для применения мер принудительного взыскания задолженности.

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