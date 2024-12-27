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Главную роль в «Небриллиантовой руке» должен был сыграть дипфейк Андрея Миронова

Главную роль в «Небриллиантовой руке» должен был сыграть дипфейк Андрея Миронова

Совсем немного осталось до премьеры фильма «Небриллиантовая рука» — нового ремейка популярной советской комедии.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Скажите пожалуйста, а кто вам дал право копировать известное и знаменитое кино? Сами ничего не можете создать своё личное, начинаете копировать знаменитости, забывая о том, что ЛЮБАЯ КОПИЯ ВСЕГДА ХУЖЕ ОРИГИНАЛА!!! ЕГЭ-&amp;quot;обрызование&amp;quot; и шоуменство привели к тому, что гениальность и неповторимость стали попросту исчезать, а взамен появились копировальщики, ранее созданного и знаменитого, как бы выдавая свои подделки за новизну, но это же однодневки, рассчитанные на тупизну общества потребителей, типа &amp;quot;пипл все схавает!&amp;quot;
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