Главную роль в «Небриллиантовой руке» должен был сыграть дипфейк Андрея Миронова

АЖ

Александр Жигилий

Скажите пожалуйста, а кто вам дал право копировать известное и знаменитое кино? Сами ничего не можете создать своё личное, начинаете копировать знаменитости, забывая о том, что ЛЮБАЯ КОПИЯ ВСЕГДА ХУЖЕ ОРИГИНАЛА!!! ЕГЭ-&quot;обрызование&quot; и шоуменство привели к тому, что гениальность и неповторимость стали попросту исчезать, а взамен появились копировальщики, ранее созданного и знаменитого, как бы выдавая свои подделки за новизну, но это же однодневки, рассчитанные на тупизну общества потребителей, типа &quot;пипл все схавает!&quot;