Мастер Орсини: пилочный маникюр не стоит делать людям с гипергидрозом

Людям, у которых есть гипергидроз, может не подойти пилочный маникюр. Об этом РИАМО рассказала сертифицированный инструктор по пилочному маникюру компании Vabrazive, мастер и преподаватель Олимпия Орсини.
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