Доллар ждет лучший год почти за десятилетие

Все валюты развитых экономик ослабли по отношению к доллару СШАpiqsels.com читайте на monocle.ruВсе валюты развитых экономик ослабли по отношению к доллару СШАИндекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос более чем на 7% в этом году, что является лучшим показателем с 2015 года.