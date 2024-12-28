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Трампа ждет лучший доллар почти за десятилетие

Трампа ждет лучший доллар почти за десятилетие

Все валюты развитых экономик ослабли по отношению к доллару СШАpiqsels.com читайте на monocle.ruВсе валюты развитых экономик ослабли по отношению к доллару СШАИндекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос более чем на 7% в этом году, что является лучшим показателем с 2015 года.

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