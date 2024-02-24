Стало известно, кто противостоял ВС РФ в ходе контрнаступления ВСУ

В Минобороны рассказали о массовой сдаче в плен оставшихся в Авдеевке украинских бойцов. Эксперт рассказал, с чем столкнулись ВС РФ во время контрнаступления ВСУ Зампрезидента Российской академии ракетных и артнаук Константин Сивков рассказал о составе ВСУ в период контрнаступления летом 2023 года.