В Приморье молодые лётчики ВВО отработали задачи разведки на самолётах Су-24мр

В Приморье молодые лётчики ВВО отработали задачи разведки на самолётах Су-24мр

Главной целью мероприятия стала подготовка молодых пилотов к действиям в простых и сложных метеоусловиях.

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