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Газета.ру

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Федоров: Зеленский отказался провести выборы из-за возможного участия Залужного

Федоров: Зеленский отказался провести выборы из-за возможного участия Залужного

Бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что еще в июне предлагал президенту страны Владимиру Зеленскому назначить на Украине выборы, но тот отказался из-за возможного участия в них экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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