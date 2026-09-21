Федоров: Зеленский отказался провести выборы из-за возможного участия Залужного

Бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что еще в июне предлагал президенту страны Владимиру Зеленскому назначить на Украине выборы, но тот отказался из-за возможного участия в них экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.