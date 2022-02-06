С миру по нитке

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Почему не нужно бояться турбулентности в полете

Почему не нужно бояться турбулентности в полете

Даже сегодня многие люди продолжают бояться полетов. И это несмотря на то, что самолеты признаны самым безопасным транспортом в мире: у вас больше шансов попасть в аварию на пешеходном переходе, чем оказаться в потерявшем управление авиалайнере.

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