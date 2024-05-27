Прогноз погоды в Крыму на 27 мая 🌦 В Симферополе +21 и небольшой дождь В Севастополе +19 и небольшой дождь В Евпатории +21 и небольшой дождь В Джанкое +21 и небольшой дождь В Ялте +20 и небольшой дождь В Алуште +20 и небольшой дождь В Керчи +22 и облачно с прояснениями В Армянске +22 и небольшой дождь В Красноперекопске +21 и небольшой дождь В Бахчисарае +20 и небольшой дождь В Феодосии +22 и небольшой дождь В Судаке +20 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.