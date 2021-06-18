Европа смирилась с независимостью России

Закон и ПорядокПолитикаЕвропа смирилась с независимостью России Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую стратегию ЕС по развитию отношений с Россией.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКонстантин КононовЛишний раз показывает деградацию мозга гейропейцев!!! (по данным проф. Савельева С.В. на 200-250 гр.)!!!!!!Татьяна БраунСомнительно насчет смирения.....Владимир Сиденко"...проект новой стратегии развития отношений Европейского союза с Россией..." Ну зачем переводить бумагу и время на какие-то проекты отношений ЕС с Россией, ну успокойтесь в конце концов. Почему бы не разработать проект развития ЕС с африканскими странами, ведь европа веками их угнетала, обращала в рабство. А то придумали становиться на колени, лучше помогите деньгами неграм - этим и искупите свою вину.Комментировать
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