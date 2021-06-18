Закон и Порядок

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Европа смирилась с независимостью России

Европа смирилась с независимостью России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую стратегию ЕС по развитию отношений с Россией.

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Константин Кононов
Лишний раз показывает деградацию мозга гейропейцев!!! (по данным проф. Савельева С.В. на 200-250 гр.)!!!!!!
Татьяна Браун
Сомнительно насчет смирения.....
Владимир Сиденко
"...проект новой стратегии развития отношений Европейского союза с Россией..." Ну зачем переводить бумагу и время на какие-то проекты отношений ЕС с Россией, ну успокойтесь в конце концов. Почему бы не разработать проект развития ЕС с африканскими странами, ведь европа веками их угнетала, обращала в рабство. А то придумали становиться на колени, лучше помогите деньгами неграм - этим и искупите свою вину.

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