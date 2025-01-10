«Застройщики откусили больше, чем могут прожевать»: что ждет строительный рынок в 2025 году

По прогнозам эксперта, цена квадрата в конкретных новостройках за год вырастет на 10-15 %. При этом средняя цена квадратного метра будет зависеть от удельного веса квартир класса стандарт, доля которого в объеме продаж 2025 года существенно возрастет.
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