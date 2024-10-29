Советские послевоенные опытные 100-мм самоходные артиллерийские установки В послевоенное время в Советском Союзе был создан ряд опытных 100-мм самоходных артиллерийских установок.
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Советские послевоенные опытные 100-мм самоходные артиллерийские установки В послевоенное время в Советском Союзе был создан ряд опытных 100-мм самоходных артиллерийских установок.
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