10 пикантных фактов, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии

Факты, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии. Должно быть для учителей истории довольно нелегко преподавать классическую мифологию для школьников и пытаться найти хитрые способы, чтобы обойти щекотливые моменты.
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