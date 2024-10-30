10 пикантных фактов, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии

С нами не соскучишься!

Факты, о которых умалчивают хрестоматийные учебники мифологии. Должно быть для учителей истории довольно нелегко преподавать классическую мифологию для школьников и пытаться найти хитрые способы, чтобы обойти щекотливые моменты.