Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Смерть 96-летнего Жан-Мари Ле Пена высветила совершенно невероятный успех правого движения, у истоков которого он стоял.
Правый поворот: Россия вновь идет своим путем.
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Менять надо конституцию. Недра, землю, крупные стратегические заводы в собственность государства. Олигархат заставить работать на Россию, установить для них потолок в накоплениях. Прибыль от недр рапределить на всех жителей нашей Родины. Хотя бы это решили наши правые.
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1 д.
Людмила Фирстова
Евгений Саваровский, вы явно не из России, судя по вашему аккаунту и содержанию комментария!
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1 д.
Александр Симаков
А харя-то не треснет от прибыли от недр? Работать-то тогда кто захочет, если прибыль от недр на халяву каждому достанется? И на какие шиши (ты же всю прибыль от недр заберёшь), армию содержать, дороги и мосты строить?
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11 час.
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