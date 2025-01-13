Правый поворот: Россия вновь идет своим путем.

ЕС Евгений Саваровский Менять надо конституцию. Недра, землю, крупные стратегические заводы в собственность государства. Олигархат заставить работать на Россию, установить для них потолок в накоплениях. Прибыль от недр рапределить на всех жителей нашей Родины. Хотя бы это решили наши правые.

Людмила Фирстова Евгений Саваровский, вы явно не из России, судя по вашему аккаунту и содержанию комментария!