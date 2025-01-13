Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Почему бы в ООН не запретить США за агрессию во всем мире.США в ООН требуют...
  • Аркадий Шацкий
    Автор зря приравнял все "окраины" к недорейху.Украинец курсивом...
  • Игорь Васиков
    Этих майданных скакунов не заворачивать надо, а орестовывать. За прославление нацизма, за разжигание межнациональной ...А в Шереметьево с...

Правый поворот: Россия вновь идет своим путем.

Правый поворот: Россия вновь идет своим путем.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Виктория Никифорова Смерть 96-летнего Жан-Мари Ле Пена высветила совершенно невероятный успех правого движения, у истоков которого он стоял.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Менять надо конституцию. Недра, землю, крупные стратегические заводы в собственность государства. Олигархат заставить работать на Россию, установить для них потолок в накоплениях. Прибыль от недр рапределить на всех жителей нашей Родины. Хотя бы это решили наши правые.
Ответить
1 д.
Людмила Фирстова
Евгений Саваровский, вы явно не из России, судя по вашему аккаунту и содержанию комментария!
Ответить
1 д.
Александр Симаков
А харя-то  не треснет от прибыли от недр? Работать-то тогда кто захочет, если прибыль  от недр на халяву каждому достанется? И на какие шиши (ты же всю прибыль от недр заберёшь), армию содержать,  дороги  и мосты строить?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх