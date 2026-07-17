Xiaomi Skynomad: кроссоверы N70 и N90 с запасом хода 505 км и батареей CALB на 76 кВт·ч

Серия гибридных кроссоверов Xiaomi Skynomad (также известная как Xiaomi Pengcheng) с увеличенным запасом хода (EREV) предложит до 505 км пробега на чистой электротяге по циклу CLTC благодаря тройной NMC-батарее емкостью 76 кВт·ч от производителя CALB.
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