Абитуриентов приглашают на серию прямых эфиров "Приближаем лето с Державинским" (16+). 14 марта пройдёт День открытых дверей для абитуриентов, которые выбрали для сдачи Единого государственного экзамена математику профильного уровня, физику, информатику, химию и биологию.
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