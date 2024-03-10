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Абитуриентов приглашают на серию прямых эфиров "Приближаем лето с Державинским"

Абитуриентов приглашают на серию прямых эфиров "Приближаем лето с Державинским"

Абитуриентов приглашают на серию прямых эфиров "Приближаем лето с Державинским" (16+). 14 марта пройдёт День открытых дверей для абитуриентов, которые выбрали для сдачи Единого государственного экзамена математику профильного уровня, физику, информатику, химию и биологию.

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