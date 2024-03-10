Абитуриентов приглашают на серию прямых эфиров "Приближаем лето с Державинским" (16+). 14 марта пройдёт День открытых дверей для абитуриентов, которые выбрали для сдачи Единого государственного экзамена математику профильного уровня, физику, информатику, химию и биологию.