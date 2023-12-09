Недорогих машин в России больше не будет, зато прекратятся угоны: итоги недели

АВТОВАЗ готовится к перезапуску LADA Largus и кризису Vesta, иранская Saipa отказывается выходить на российский рынок, китайцы анонсируют целую россыпь дорогих новинок, средняя стоимость автомобилей без пробега стремительно растет, а ЭРА-ГЛОНАСС «поступает на службу» в правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии