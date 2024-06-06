Трамп заявил, что Байден пытается выиграть выборы с помощью дел против него

Global Look Press/Annabelle Gordon/Keystone Press Agency Президент США Джо Байден пытается добиться своего переизбрания с помощью возбужденных против экс-лидера страны Дональда Трампа дел, заявил бывший глава Белого дома.
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