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«Спартак» 5 ноября отправит заявление, чтобы обжаловать красную карточку Литвинова

«Спартак» 5 ноября отправит заявление, чтобы обжаловать красную карточку Литвинова

«Спартак» завтра отправит заявление в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура с ЦСКА.

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