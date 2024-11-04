«Спартак» 5 ноября отправит заявление, чтобы обжаловать красную карточку Литвинова

«Спартак» завтра отправит заявление в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура с ЦСКА.
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