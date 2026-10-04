Норрис раскритиковал регламент из-за хаоса на старте гонки в Малайзии

McLarenСтарт гонки Гран При Бахрейна в Малайзии был отложен на 40 минут из-за сильного дождя. После этого пелотон начал прогревочный круг за машиной безопасности, однако уже по ходу первой процедуры возникли серьёзные проблемы.
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