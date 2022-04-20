Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

Федеральное агентство новостей Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о примечательном случае мародерства: служащие ВСУ «помогли эвакуироваться» стиральной машинке, попавшей под обстрел.
Федеральное агентство новостей Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о примечательном случае мародерства: служащие ВСУ «помогли эвакуироваться» стиральной машинке, попавшей под обстрел.
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