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Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

Рогов: солдаты ВСУ «помогли спастись» из-под обстрела стиральной машине

Федеральное агентство новостей Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о примечательном случае мародерства: служащие ВСУ «помогли эвакуироваться» стиральной машинке, попавшей под обстрел.

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