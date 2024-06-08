Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о том, что лидер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц обязан встав на колени просить прощения из-за того, что обрёк граждан Украины на верную гибель.
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