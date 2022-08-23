"Вода, ветер, пыль и хлеб", дети, Иран

В замечательных мемуарах "Цыпленок и ястреб" воевавшего во Вьетнаме вертолетчика Роберта Мейсона есть такая сцена: Мейсон проходит по пустой вьетнамской деревушке и видит артефакты их культуры - плетеные лодки, водяные колеса, мебель, инструменты.