Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Будяков
    Вот вы в интернет выплеснули "умную" мысль и даже выводы сделали. А  с доказательной базой у вас как? Хотелось бы, ка...Как Граф Калиостр...
  • Вячеслав
    Совсем, как наши олигархи.  Только у него не было покровителя, считавшего его "своим", потому и закончил плохо.Как Граф Калиостр...

"Вода, ветер, пыль и хлеб", дети, Иран

"Вода, ветер, пыль и хлеб", дети, Иран

В замечательных мемуарах "Цыпленок и ястреб" воевавшего во Вьетнаме вертолетчика Роберта Мейсона есть такая сцена: Мейсон проходит по пустой вьетнамской деревушке и видит артефакты их культуры - плетеные лодки, водяные колеса, мебель, инструменты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх