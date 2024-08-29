Черданцев сообщил о переходе Соболева в «Зенит»

Петербургский клуб покинет Иван Сергеев.фото: spartak.com--> Переговоры по трансферу Александра Соболева из московского «Спартака» в петербургский «Зенит» завершились принятием принципиального положительного решения, сообщил 29 августа футбольный комментатор Георгий Черданцев.
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