Герой рекламы "Тануки" рассказал о своем опасении преследования в России

Темнокожий мужчина, снявшийся для рекламы сети ресторанов "Тануки", заявил, что опасается преследования в России со стороны движения "Мужское государство" и вынужден уехать из страны, не завершив получение образования, сообщает телеканал RT.
Темнокожий мужчина, снявшийся для рекламы сети ресторанов "Тануки", заявил, что опасается преследования в России со стороны движения "Мужское государство" и вынужден уехать из страны, не завершив получение образования, сообщает телеканал RT.
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