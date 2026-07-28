Водитель грузовика устроил «замес» на объездной трассе во Владивостоке

Водитель грузового транспортного средства на объездной трассе во Владивостоке столкнулся с леерным ограждением и ударил два автомобиля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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