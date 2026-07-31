Началась война нового главкома ВСУ Драпатого против «мясных полков Сырского». Драпатый распорядился прекратить пополнение личного состава ряда штурмовых соединений, известных как «полки Сырского» или мясные полки ВСУ.
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