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Русская весна

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Началась война нового главкома ВСУ Драпатого против «мясных полков Сырского»

Началась война нового главкома ВСУ Драпатого против «мясных полков Сырского»

Началась война нового главкома ВСУ Драпатого против «мясных полков Сырского». Драпатый распорядился прекратить пополнение личного состава ряда штурмовых соединений, известных как «полки Сырского» или мясные полки ВСУ.

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