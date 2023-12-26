В Тверской области в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в незаконной рубке лесных насаждений

Следователем Максатихинского отделения полиции МО МВД России «Бежецкий» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 64-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
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