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Для чего выращивать любисток — необычная приправа и не только

Для чего выращивать любисток — необычная приправа и не только

Если бы мы жили в средневековой Европе, любисток был бы нам хорошо известен. Помимо кулинарного применения, его использовали для лечения различных болезней от лихорадки до желтухи, добавляли в воду для купания и клали в обувь для снятия усталости с ног.

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