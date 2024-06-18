Для чего выращивать любисток — необычная приправа и не только

Если бы мы жили в средневековой Европе, любисток был бы нам хорошо известен. Помимо кулинарного применения, его использовали для лечения различных болезней от лихорадки до желтухи, добавляли в воду для купания и клали в обувь для снятия усталости с ног.
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