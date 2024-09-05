«Аэрофлот» предложит «Авроре» часть своих самолетов в «мокрый лизинг»

Группа «Аэрофлот» и дальневосточная авиакомпания «Аврора» могут начать использовать «мокрый лизинг». Об этом на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, его слова передал РБК.