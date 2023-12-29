5 признаков того, что вас вырастили эмоционально недоступные родители

Иногда мать и отец не показывают, что жизнь ребенка им по-настоящему интересна фото: Getty ImagesЭмоционально недоступные родители могут оказать серьезное влияние на дальнейшую жизнь ребенка — так называемое «холодное» воспитание приводит к тому, что он перестает чувствовать свою значимость.