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5 признаков того, что вас вырастили эмоционально недоступные родители

5 признаков того, что вас вырастили эмоционально недоступные родители

Иногда мать и отец не показывают, что жизнь ребенка им по-настоящему интересна фото: Getty ImagesЭмоционально недоступные родители могут оказать серьезное влияние на дальнейшую жизнь ребенка — так называемое «холодное» воспитание приводит к тому, что он перестает чувствовать свою значимость.

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