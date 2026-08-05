Бывшего голливудского сплетника Переса Хилтона госпитализировали после прямого эфира с селфхармом

Американского блогера и некогда популярного голливудского сплетника Переса Хилтона (настоящее имя — Марио Армандо Лавандейра-младший) госпитализировали после прямого эфира в тиктоке, во время которого он наносил себе увечья на глазах у зрителей.
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