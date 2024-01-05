Продолжение поста «66% от автомобиля»

Впервые отвечаю на свой пост, который является ответом на пост)). Для тех, кто не знает, куда указать предыдущую ссылку, копирую ее сюда: Ответ на сообщение "66% автомобиля» Хочу немного дополнить предыдущий пост и ответить на частые комментарии.
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