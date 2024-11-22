Техноэксперт Харитонов: кремний-углеродные батареи лучше держат заряд на морозе

Минусы литийионных (Li-Ion) аккумуляторов, используемых в современных смартфонах, заключаются в сокращенном времени работы при температуре ниже нуля градусов Цельсия — падение емкости может доходить до 50%.
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