Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Неправильное сообщение. Нужно было писать: "Международная банда, возглавляемая США, нелегитимно находящаяся на террит...Силы международно...
  • Иван Кокорин
    На ленточки резать обоих уродовВ Сети появилось ...
  • Елена Бреслова
    только расстрел!В Сети появилось ...

MW: Алжир может отказаться от импорта российских истребителей Су-35 из-за бортовых радаров

MW: Алжир может отказаться от импорта российских истребителей Су-35 из-за бортовых радаров

Вашингтон, 4 января. Власти Алжира могут отказаться от приобретения партии российских истребителей Су-35 поколения 4++, так как имеют претензии к бортовой электронике самолетов, предполагают авторы американского издания издание Military Watch (MW).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх